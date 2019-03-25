25 Mart 2019, 15:04
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Ferrari Monza Sp1'e Ödül

Ferrari Monza Sp1

CARMEDYA – Ferrari Monza SP1, minimalist ve zarif çizgileriyle otoritelerin dikkatini çekerek, Altın Ödül’e layık görüldü. İtalyan otomobil üretisici Ferrari, IF Tasarım Ödülleri’nde 4 farklı modeliyle ödüle layık görüldü. Münih’te düzenlenen törende, Ferrari’nin gerçek bir yarış otomobili çizgilerini barındıran modeli Ferrari Monza SP1, Altın Ödül’ün sahibi oldu. Ferrari’nin, diğer modelleri Portofino, 488 Pista ve özel...The post Ferrari Monza SP1’e ödül appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Ferrari Monza SP1, minimalist ve zarif çizgileriyle otoritelerin dikkatini çekerek, Altın Ödül'e layık görüldü.



İtalyan otomobil üretisici Ferrari, IF Tasarım Ödülleri'nde
4 farklı modeliyle ödüle layık görüldü. Münih'te düzenlenen törende,
Ferrari'nin gerçek bir yarış otomobili çizgilerini barındıran modeli Ferrari
Monza SP1, Altın Ödül'ün sahibi oldu. Ferrari'nin, diğer modelleri Portofino,
488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ise ayrıca Tasarım Ödülü'ne layık bulundu.



Önemli bir ödül

66 yıldır tasarım alanındaki değerli ödüllerden biri olan IF
Ödülleri'nde, Ferrari Monza SP1, "geleceğe işaret eden klasik bir
mükemmellik" anlayışıyla jürinin büyük beğeni ve övgüsünü aldı. Portofino,
488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ile Tasarım Ödülleri'ni toplayan marka,
böylelikle Ferrari Tasarım Merkezi tarafından yürütülen stil araştırmalarının
başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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Kaynak: Carmedya.com