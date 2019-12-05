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Ferrari yeni V8 motorlu "Roma"yı tanıttı

Ferrari, yeni V8 motorlu "coupe" modeli "Roma"yı adına ilham kaynağı olan İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen özel bir müşteri etkinliği kapsamında tanıttı.

05.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:40Ferrari yeni V8 motorlu
, yeni V8 motorlu "coupe" modeli ""yı adına ilham kaynağı olan 'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen özel bir müşteri etkinliği kapsamında tanıttı.
Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari Roma, kendine özgü ikonik tasarımı ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle 1950 ve 1960'ların Roma'sını karakterize ediyor.
Tasarımı, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında güçlü performans ve yol tutuş özelliklerine sahip olan Ferrari Roma'da, önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motor yer alıyor.
Ferrari Roma'nın 7500 d/d'da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale'de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 kilometre/saniye'ye 3,4 saniyede ulaşıyor.

Tatlı Hayat, Ferrari, İtalya, Roma, Ekonomi

Kaynak: AA

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