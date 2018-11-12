Ferrero Fındık'a 2018 Sürdürülebilir İnovasyon Ödülü

Ödülü Ferrero Fındık adına Ferrero Tarım Direktörü Ersin Arısoy aldı.

Değerli Tarım Uygulamaları ile amaçlarının tarım reformuna katkıda bulunmak, üretimde kalite ve verimliliği arttırmak olduğuna dikkat çeken Arısoy, "Değerli Tarım uygulamalarımız ile 5 yılda 35 bin çiftçiye ulaştık. Sahada aralarında ziraat mühendisleri ve sosyal uzmanların bulunduğu 110 kişilik bir ekibimiz çalışıyor. Sosyal uzmanlar kadınlara ulaşarak mevsimlik işçilere yönelik iyi sosyal uygulamaları anlatırken ziraat mühendisleri fındık bahçelerini ziyaret ederek çiftçileri iyi tarım konusunda bilgilendiriyor." dedi.

Arısoy şöyle devam etti: "Değerli Tarım uygulamalarında geleneksel yollarla yapılangübreleme, budama, ilaçlama, hasat ve kurutma işlemleri modern yöntemlerle gerçekleştiriliyor.Uygulamaların bir kısmı maliyet barındırmayan zirai uygulamalar, bir kısmı da cüzi yatırım isteyen mekanik uygulamalar. Bu yatırım sadece birkaç yılda geri dönüş veriyor. 2017'nin başından beri sahadaki ekiplerile 40 binden fazla fındık bahçe ziyaretinde bulunduk. Karadeniz bölgesinde 55 örnek bahçe oluşturuldu."