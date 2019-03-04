Ferrero Fındık'tan Türkiye'ye 150 Milyon Lira Yatırım

Kaynak: DHA

İtalya merkezli şekerleme şirketi Ferrero Fındık, 2019 yılı içinde Türkiye'de 150 milyon liralık bir yatırım hedeflediğini açıkladı.Ferrero Fındık CEO'su Marco Gonçalves, şirketin Trabzon Fabrikası'na yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye uzun vadeli güvenimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Ferrero Fındık, 2019 yılı içinde 150 milyon liralık bir yatırım hedefi koydu. Bu yatırımlar Ferrero Değerli Tarım Programı'yla fındık üreticilerine yönelik eğitim ve teknik destekler ile üretim ve lojistik tesislerimizde devam eden büyüme ve geliştirme çalışmalarını kapsıyor" dedi.Gonçalves, fındık pazarındaki son gelişmelere ilişkin olarak da, "2018-2019 yılı, hem kalite hem de miktar olarak iyi bir sezondu ve Ferrero'nun gereksinimlerini karşıladı. 2019-2020 mahsüllünü gözlemliyoruz. Henüz çok erken olmasına rağmen, fındık bahçelerindeki mevcut durum çok iyi. Bu da bakış açımızı çok olumlu etkiliyor" dedi ve ekledi:"Bu dönemde gündemimizde, şu ana kadarki en yüksek rekoltenin alınması beklenen Şili var. Rekoltenin 30 bin tonu bulması bekleniyor ve kalitenin de en iyi seviyede olması öngörülüyor. Bu durum Şili'nin fındık piyasasındaki yerini önemli bir oyuncu olarak pekiştiriyor."Stratejik partnerimiz olarak Türkiye'de de İtalya ve Şili gibi ülkelerde başarısı kanıtlanmış uzun vadeli programları uygulamaya hazırız. Bu programlar prim sistemi ile desteklenmiş ve kalite odaklı üretim yapan fındık üreticilerine öngörü ve stabilite sağlayarak sektörün sürdürülebilirliğini de artırıyor."Ferrero, 1946 yılında İtalya'nın Alba kentinde kuruldu. Bugün Grup 10 milyar Euro'yu aşan toplam iş hacmi ile şekerleme pazarının pazar liderlerinden ve küresel çikolata pazarının en büyük şirketlerinden biri konumunda. Dünya genelinde 22 üretim tesisi ve 9 tarım şirketi bulunan Ferrero'nun, 53 ülkede 40 bin çalışanı bulunuyor. Grup, 19. fabrikasını 2013 yılında Türkiye'de Manisa şehrinde kurdu. Ferrero'nun ürünleri 160'dan fazla ülkede tüketici ile buluşuyor. Ferrero, Ferrero Vakfı, Michele Ferrero Girişimcilik Projeleri ve Kinder+Sport Programı ile yerel toplumların gelişimini destekliyor. - İstanbul