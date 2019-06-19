Ferrero Grubu, 9'uncu sürdürülebilirlik raporunu açıkladı

Ferrero Grubu, 9'uncu sürdürülebilirlik raporunu açıkladıFERRERO Grubu, 2018 yılında gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 9'uncu Sürdürülebilirlik Raporu'nu, Ankara'da İtalya Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle açıkladı.Etkinliğe, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Eski Büyükelçi ve Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili, Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski ile bürokrasi ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, Ferrero'nun Türkiye'de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini anlatan kısa bir film gösterildi ve Değerli Tarım Projesi'ne katılan çiftçiler ve gençler, Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın ile birlikte projenin hayatlarına kattıklarından bahsetti. 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim Projesi' kapsamında Ferrero Çikolata Genel Müdürü ve Bölge Direktörü Azmi Gümüşlüoğlu, Manisa'nın Tekeler Köyü'nden gelen öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte projenin ortaya çıkışı, gelişmesi ve gelecekteki planlamalarını anlattı.Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili, Ferrero Grubu'nun global sosyal sorumluluk stratejisinden bahsederek, 'insanlar' ve 'yaşadığımız dünya' olmak üzere iki ana konuya odaklandıklarını belirtti. Marsili, "İnsan için, ürünlerin kalitesi ve tazeliği, gıda güvenliği, sorumlu iletişim ve çok sayıda çocuğa ulaşan ve aktif yaşamı teşvik eden KINDER+SPORT programı gerçekleştiriyoruz. İkinci ana başlık olan yaşadığımız dünyada ise, çevresel sürdürülebilirliğin doğru yönetimi, sürdürülebilir ve izlenebilir tedarik zincirleri ile hammadde tedariki üzerinde duruyoruz. Yenilikçi tarım uygulamalarını destekliyoruz. Özellikle Karadeniz'de uyguladığımız 'Ferrero Değerli Tarım Projesi' bu konudaki en önemli örneğimizdir" dedi."35 BİN ÇİFTÇİYE ULAŞMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski ise, Türkiye'deki yatırımlarına hız vererek 2013 yılında Manisa'da üretime başladıklarını ve kısa bir süre içerisinde buradaki fabrikalarını grubun en önemli üretim tesislerinden biri haline getirdiklerini söyledi. Ferrero Türkiye'nin bin 600'ün üzerinde çalışanı ve binlerce tedarikçisi ile büyük bir işveren olduğunu dile getiren Aldo Kaslowski, "2019 yılı itibarıyla 35 bin çiftçiye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Ferrero Grubu olarak sosyal sorumluluk projelerimiz ile küresel alanda olduğu gibi yerel düzeyde de toplumsal gelişime, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu konuda yaptığımız çalışmaları farklı boyutlara taşıyarak daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu."TÜRK FINDIĞINI VE TARIMINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Türkiye için fındığın çok önemli olduğunu söyleyen Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, fındığın en önemli ihraç kalemlerinden birisi olduğunu belirtti. Akın, "Biz fındığın sadece alıcısı değiliz. Ürünlerimize değer katan, ürünlerimizi diğer ürünlerden ayrıştıran fındık olduğu için fındığa karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumluluğu da çeşitli projeler ve fikirlerle hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimize 5 yıldır, 70 tane ziraat mühendisi ve sosyal uzman ile sahada destek veriyoruz. Böylece 35 bin çiftçiye ulaşmış olduk. Buradaki maksadımız ise, tarımı sürdürebilir kılmaktır. Fındık verimini ve kalitesini artırmaktır. Gıda sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda evrilmesine katkıda bulunmaktır. Bu projeye ortalama 5 yıldır devam ediyoruz. Bundan sonra da Türk fındığını ve tarımını desteklemeye devam edeceğiz" dedi."ÖRNEK BAHÇELERİMİZİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ"Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise, Karadeniz Bölgesi'nde değişik projeler yürüttüklerini kaydetti. Kadın çiftçilerin ve girişimcilerin Türkiye'deki sistemle ilgili olarak ihtiyacı olan atılımı atacaklarını söyleyen Gümüşlüoğlu, 'Karadeniz'de de bunun canlı örneğiyiz. Tarım arazilerinin doğru sulanması, ilaçlanması, modernizasyonun sağlanabilmesi ve aynı zamanda çiftçilerimizin sağlıkları ile ilgili olarak sosyal çalışmalar yürütülebilmesi gibi pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Ayrıca, Türk fındığının verimini ve kalitesini arttırmak bizim için çok önemlidir. 2013-2014 yılından itibaren 'Ferrero Değerli Tarım Projesi' ile beraber örnek bahçelerde modern tarım ve budama teknikleri ile beraber fındığın verimini ve kalitesini bizimle beraber çalışan çiftçilerimize gösterebiliyoruz. Örnek bahçelerimizin sayısını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.