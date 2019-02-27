Sipariş Yağıyor! Ferruh Karakaşlı Milano Moda Haftası'nda Göğsümüzü Kabarttı

Moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, Milano Moda Haftası kapsamında Ceremony & Charmwear adlı koleksiyonunu tanıttı. Defilede son zamanların popüler mankenlerinden Bilek Orundaş da podyuma çıktı. Ceremony & Charmwear adlı koleksiyon, gerek İtalyan, gerek uluslararası basının ilgisini çekti.
KARAKAŞLI, KOLEKSİYONUNU TANITTI
Moda Tasarımcısı Ferruh Karakaşlı 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonunu Milano Fashion Week'te sundu. Karakaşlı, Milano Moda Haftası kapsamında Ceremony & Charmwear adlı koleksiyonunu tanıttı.
TERCİH EDİLEN RENKLER
Koleksiyonda Karakaşlı ile özdeşleşmiş turuncu, mor renklerin hakimiyeti göze çarptı.
BİLEK ORUNDAŞ PODYUMA ÇIKTI
Defilede son zamanların popüler mankenlerinden Bilek Orundaş da podyuma çıktı. Oyunculuk da yapan Bilek Orundaş, podyumdaki performansıyla, izleyenlerden tam not aldı.
ULUSLARARASI BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ
Ceremony & Charmwear adlı koleksiyon, gerek İtalyan, gerek uluslararası basının ilgisini çekti.
Milano, Yenikadinda Gösterme, Güncel