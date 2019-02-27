27 Şubat 2019, 15:20
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Sipariş Yağıyor! Ferruh Karakaşlı Milano Moda Haftası'nda Göğsümüzü Kabarttı

Sipariş Yağıyor! Ferruh Karakaşlı Milano Moda Haftası

Moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, Milano Moda Haftası kapsamında Ceremony & Charmwear adlı koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyon gerek İtalyan, gerek uluslararası basının ilgisini çekti. Ünlü modacımızın tasarımlarına birçok ülkeden sipariş yağdı.

Moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, Milano Moda Haftası kapsamında Ceremony & Charmwear adlı koleksiyonunu tanıttı. Defilede son zamanların popüler mankenlerinden Bilek Orundaş da podyuma çıktı. Ceremony & Charmwear adlı koleksiyon, gerek İtalyan, gerek uluslararası basının ilgisini çekti.

KARAKAŞLI, KOLEKSİYONUNU TANITTI

Moda Tasarımcısı Ferruh Karakaşlı 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonunu Milano Fashion Week'te sundu. Karakaşlı, Milano Moda Haftası kapsamında Ceremony & Charmwear adlı koleksiyonunu tanıttı.

TERCİH EDİLEN RENKLER

Koleksiyonda Karakaşlı ile özdeşleşmiş turuncu, mor renklerin hakimiyeti göze çarptı.

BİLEK ORUNDAŞ PODYUMA ÇIKTI

Defilede son zamanların popüler mankenlerinden Bilek Orundaş da podyuma çıktı. Oyunculuk da yapan Bilek Orundaş, podyumdaki performansıyla, izleyenlerden tam not aldı.

ULUSLARARASI BASININ İLGİSİNİ ÇEKTİ

Ceremony & Charmwear adlı koleksiyon, gerek İtalyan, gerek uluslararası basının ilgisini çekti.

Milano, Yenikadinda Gösterme, Güncel