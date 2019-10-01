Feryat Aydemir'in Scream Shot sergisi 4 Ekim'de açılıyor

Resimlerinde hem dışavurumcu öğeleri hem de izlenimci öğeleri birleştiren, yetkin figür yeteneğini soyuta transfer eden Feryat Aydemir, renk paleti ile de Türk sanat tadını uluslararası çağdaş sanata aktarmayı başarmış nadir sanatçılardan biri.

2018 yılında çalışmaya başladığı küratörü Atılgan Bayar onu şöyle tanımlıyor: "Feryat Aydemir, belki de yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi figür sanatçılarından biri. O bu büyük yeteneğini soyutlayarak ve Türk renk geleneği ile besleyerek uluslararası çağdaş sanata armağan ediyor. Önümüzdeki dönem dünya çağdaş sanatının ustaları arasında yer alacak ilk Türk sanatçısı olacağına inanıyorum. Hırçın kişiliğini eserlerinde dışavurumcu fırçasıyla aktarırken, izlenimciliğin büyülü dünyasını da soyutlama çalışmalarına temel yapmış bir sanatçı. Bütün bu özgün özelliklerinin yanı sıra, Türkiye doğası ve şehirlerinin, özellikle İstanbul'un duygu durumunu çağdaş sanatın diline tercüme ediyor ve bunu Türk Renk Skalası ile yapıyor.

Avrupalılar ve Amerikalılar kadar iyi resim yapan Türk plastik sanatçılarından Feryat Aydemir'i ayıran özellik ise, Aydemir'in dünya plastik sanatlar evrenine Türk sanat değerlerini hediye edebilmiş olması. Üstelik bunu egzotik ve folklorik değerler gibi göstermeden dünya sanatına entegre edebilmiş olması da onun en büyük özelliği."

Aydemir'in 30 adet yağlı boya tablosundan oluşan SCREAM SHOT, Nişantaşı Maçka Caddesi No 29'daki Canvas Art Investments salonunda 21 Ekim'e kadar izlenebilir.