Ferzan Özpetek İntema Yaşam'ın Oturum Sponsorluğu ile Perakende Günleri'ndeydi

İntema Yaşam sponsorluğunda gerçekleşen Ferzan Özpetek'inhayata ve sanata dair "Nasıl yaşadığınız değil, nasıl anlattığınız" başlıklı oturumu büyük ilgi gördü.

Bu yıl 18.'si düzenlenen Türkiye ve yurt dışından perakende sektörünün önemli paydaşlarını buluşturan Perakende Günleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. 28- 29 Kasım tarihleri arasında yapılan Perakende Günleri'nin ikinci gününde, İntema Yaşam sponsorluğundaki Ferzan Özpetek'in "Nasıl yaşadığınız değil, nasıl anlattığınız" başlıklı oturumu büyük ilgi gördü. Hayata ve sanata ilişkin yaklaşımını aktaran Özpetek, katılımcılarla yaşama anlam yüklemenin nasıl mümkün olabileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Ferzan Özpetek'in oturumu öncesinde bir konuşma yapan İntema Yaşam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, perakende sektörüne yepyeni bir bakış açısı getiren İntema'nın Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki konsept mağazası "İntema Yaşam"ın temasını oluştururken kendilerine ilham veren şeylerden birininde Ferzan Özpetek filmlerindeki herkesi buluşturan, yemek masaları olduğunu belirtti. Mutfağın, özünde paylaşım olduğunu belirten Emre Eczacıbaşı, 'paylaşım odaklı bir mağazacılık mümkün mü?' sorusundan yola çıkarak İntema ile deneyim odaklı mağazacılık anlayışını buluşturdukları bir konseptle İntema Yaşam'ı hayata geçirdiklerini söyledi. İntema Yaşam mağaza konseptinin de öznesinde mutfak, dolayısıyla masanın bulunduğu, paylaşımcı bir tasarımla hayata geçtiğini belirten Emre Eczacıbaşı, İntema Yaşam'ın tıpkı mutfak gibi hep yaşayan bir yer olmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.