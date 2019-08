FESPA, Yılın en iyi 10 3 Boyutlu baskı uygulamasını sıraladı

Yılın en iyi 10 3 boyutlu baskı uygulaması!



3 Boyutlu baskı teknolojilerinin hayatın her alanında kullanılmaya başlandığını biliyoruz. Gün geçtikçe de yeni kullanım alanlarını görüyoruz. Bu konuda sayısız uygulama var ve bunlar arasında hayatımıza dokunanları FESPA listeledi. Yılın en iyi 10 3 Boyutlu baskı uygulamaları neler?



Dünyanın en heyecan verici teknolojilerinden 3D baskı hayallerin ötesine geçiyor. Yılın en iyi 10 3D baskı uygulamasının arasında yapay uzuvlardan otomobil kopyalamaya, kıyafetten tarihi eserlere kadar birbirinden ilginç yenilikler var…



Dünyanın en heyecan verici teknolojik gelişmelerinden olan 3D (3 boyutlu) baskı, yeni kullanım alanlarıyla her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Modadan sağlık sektörüne, mimariden otomotive onlarca sektörde standartları yeniden belirliyor. Dünyanın en büyük baskı sistemleri fuarı olarak 3 boyutlu baskıya dair tüm yeniliklere ev sahipliği yapan FESPA, yılın en iyi 10 3D baskı uygulamasını sıraladı…



1 – Okyanus çöpünden proteze



Tasarımcı: Milyonlarca Dalga Projesi/ Greenbatch/ 3DUniverse



Avustralyalı kar amacı gütmeyen Greenbatch ve 3D Universe, okyanuslardaki milyonlarca plastik atığı kullanmak amacıyla güçlerini birleştirdi. 3D teknolojisi ile bu atıkları kullanarak çalışabilen protez uzuvlar yaratmayı başardılar.



2 – 3D baskı teknolojisi ile hayat kurtar!



Tasarımcı: 3D Systems/ OpHeart



3D baskı teknolojisi sağlık sektöründe de birçok farklı uygulamada kullanıyor. Ameliyat esnasında doktorlara ve cerrahlara yardımcı oluyor. Bunun örneği kar amacı gütmeyen OpHeart tarafından, kalp krizi geçiren veya kalp yetmezliği olan çocukların ameliyatlarında kalp cerrahlarına yardımcı olmak için anatomik modeller üreterek mümkün olan en iyi tıbbi tedaviyi almalarına yardımcı oluyor.



3 – 3D baskı ile catwalk yürüyüşü



Tasarımcı: Julia Daviy



Moda, tekstil baskı sektöründeki yeniliklerden uzun bir süredir faydalanıyor. Tasarımcılar şimdi de 3D baskı teknolojilerine göz dikmiş durumda. Julia Daviy yeni tasarımını 'The Fragility Dress' (Kırılganlık Kıyafeti) adı altında sundu.



4 – Otomobilde kahve?



Tasarımcı: Senseo



Marie 3D, bu yaratıcı uygulamayı üretmek için kahve makinesi üreticisi Senseo ile birlikte çalıştı. Dev bir kahve makinesi bir aracın üzerine monte edilerek Fransa Bisiklet Turu organizasyonu süresince Fransa sokaklarında dolaştı. Bu uygulamada Marie, 3D teknolojilerinden faydalandı.



5 – 4 günde otomobil kopyalandı



Baskı Merkezi: Colorzenith



İtalyan baskı sağlayıcısı Colorzenith 3D, Don Pasquale operası için klasik İtalyan otomobil Lancia B24'ün gerçek boyutta bir kopyasını aldı. Tasarımcı Gio Forma tarafından tasarlanan otomobil, sadece dört günde bir Massivit 1800 3D yazıcıda üretildi. Araç, operanın en ünlü sahnelerinden birinde soprano Rosa Feola eşliğinde sahneye çıkıyor.



6 – Ayakkabınız ayağınıza tam uysun



Tasarımcı: PLAE



3D baskı teknolojisinden yararlanan bir diğer moda markası ve ayakkabı üreticisi PLAE oldu. Şirket müşterilerin ayakkabı tabanlarını evden 3D olarak basmalarına olanak tanıyor. Böylece daha konforlu bir giyim sağlanmış oluyor.



7- Dinozorlar geri döndü



Geniş format baskı merkezi: Metropole



METROPOLE, Paris'teki Ulusal Tarih ve Doğa Müzesi'nde bir paleontoloji sergisini tanıtmak için bu tam boyutlu Triceratop'ları üretmek için Massivit 1800 3D yazıcısını kullandı. Basmanın sadece iki gün sürdüğü 3D baskı, 1.8 metre genişliğinde, 2.33 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde.



8- Antik dünyayı hayata geçirmek



Baskı merkezi: Stratasys



3D baskı lideri Stratasys, dünyanın en ünlü eserlerinden ve tarihi eserlerinden bazılarını 3D baskı biçiminde yeniden hayata geçirmek için Google Sanat ve Kültür ile bir araya geldi. Stratasys J750 3D Yazıcıda üretilen resim, Tayland'daki Ayutthaya tapınağının minyatür bir versiyonunu gösteriyor.



9- Kendi kar küreme makinanı üret



Tasarımcı: Spyker Workshop



Ani bir kar fırtınasıyla karşılaşırsanız, neden çözümü 3 boyutlu olarak yazdırmıyorsunuz? Spyker Workshop'taki ekip, müşterilerin evden kendi 2X Spyker KAT kar küreme makinasını 3D olarak yazdırmalarını sağlayan yeni bir teklif geliştirdi.



10- Engellinin hayalini gerçekleştirmek



Baskı merkezi: Dangling Carrot Creative



Star Wars hayranı olan bir engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için 3D teknolojisi kullanıldı. 13 yaşındaki Vedant Singhania isimli Star Wars hayranına, Star Wars'taki X-Wing'lerden birine benzeyen tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kaynak: Teknotalk.com