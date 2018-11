Festival 70 Ton Meyveyle Renklendi

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:52



Mersin'de bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Kentin sahil şeridinde 70 ton narenciye kullanılarak birbirinden ilginç figürler ortaya çıkartılırken, 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısı da festivali renklendirdi.4 yıl aradan sonra Mersin yeniden narenciye festivaline kavuştu. İlki 2010 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar aralıksız sürdürülen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 4 yıldır çeşitli nedenlerden yapılmıyordu. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 55'inin karşılandığı Mersin'de gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik kapsamında 70 bin kilo narenciye kullanılarak birbirinden ilginç figürler ortaya çıkartılırken, 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısı da festivali renklendirdi.Kortej yürüyüşü öncesi gerçekleştirilen törende konuşan Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Akdeniz'in incesi narenciyenin başkenti Mersin'in gülen yüzünü tüm dünyaya göstermek için kentin tüm dinamiklerinin bir araya geldiğini söyledi. Mersin'de herkesin narenciye için el ele verdiğine dikkat çeken Özdemir, "Burada tam bir narenciye dünyası oluşturduk. Meyve ile süsleme yapma konusunda ülkemizin ilk festivaliyiz. 10 bin saati aşan iş gücünün harcandığı, 70 ton, 500 bin adet narenciyenin süsleme aracı olarak kullanıldığı Türkiye'nin tek festivaliyiz. Amatör bir organizasyon ekibiyle, şöhret isimlerinin arkasına ve konserlerin gölgesine sığınmadan bir festival yapılabileceğini gösteriyoruz. Yüz binlerce Mersinliye 2 gün süren eğlenceli, şenlikli bir ortam sunuyoruz. Oldukça coşku dolu bir festival bizleri bekliyor. Yerli gruplarımızın yanında yaklaşık 30 ülkeden 700'e yakın gösteri sanatçısı festivalimizi renklendiriyorlar. Narenciye temalı defilemizi Mersinlilerin beğenisine sunacağız. Fotoğraf, satranç ve yelken yarışmalarımız keyifli bir rekabete sahne olacak. 150'ye yakın firmamız, sivil toplum örgütlerimiz, kurumlarımızla tam bir açık hava fuarı oluşturuyoruz. Kortejimize 2 bin 500 kişi katıldı. Mersin'de bende varım diyen, kentimizde buda varmış dedirten, kim varsa kendini sergile imkanı veriyoruz" dedi."En önemli amaçlarımızdan biri kamuoyunun dikkatini narenciyeye çekmektir"Mersin'in kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma kenti olduğunu herkese gösterdiklerini vurgulayan Özdemir, "Festivalimizin en önemli amaçlarından biri kamuoyunun dikkatini narenciyeye çekmektir. Çünkü Mersin tarımının can damarı narenciyedir. Kentimizin toplam ihracat gelirinin yüzde 20'sini narenciyeden gelmektedir. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız adına buradan saygı değer Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Rize için çay, Ordu ve Giresun için fındık, Malatya için kayısı neyse Mersin içinde narenciye odur. En büyük temennimiz üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın alın terlerinin karşılığını almalarıdır. Narenciye ürünlerinde arz fazlamız var. Narenciye tüketiminin ve ihracatının artması ana hedefimiz olmalıdır. Narenciyede marka oluşturmanın ve marka değerinin artırmanın yollarını bulmalıyız. Tüm bu sorunlarımızın aşılmasında Cumhurbaşkanımızın desteklerini esirgemeyeceğine gönülden inanıyoruz. Bugün 6.'sını düzenlediğimiz Narenciye Festivali'ni sizlerin de sahiplenmesiyle Mersin'in ve Türkiye'nin festivali yapmak istiyoruz. Çıktığımız bu yolculukta festivalimizin yeniden canlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 2 gün boyunca çok daha yakından göreceksiniz ki, bu festivalde emek, ekip çalışması, birliktelik, sanat ve hayal gücü var. Narenciye hayattır, narenciye festivaldir, narenciye Mersin'dir" ifadelerini kullandı.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise toprağa can, insanlara umut olan narenciyenin yüreklere dokunan renklerinde böylesine anlamlı bir festivalde 6. kez bir araya gelindiğini söyledi. Kocamaz, "Asırlara meydan okumuş, tarihinde nice destanlar yazdırmış güzide kentimiz Mersin, Akdeniz boyunca uzanan kumsalları, narenciye kokulu bahçeleri eşliğinde geçmişten aldığı gücü azimle barış ve birlik içerisinde geleceğe taşımaktadır. Son dönemlerde bir marka kent vizyonuyla yönetilmeye başlanan Mersin, her geçen gün kendine kattığı değerler ve yeniliklerle beraber hem Türkiye hemde dünya çapında birçok ilke imza atmayı başarmıştır" diye konuştu.Mersin Valisi Ali İhsan Su da Mersin'in narenciye üretiminde sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı illeri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Narenciye Festivali'ni de ilimizin bu konumunu daha üst seviyelere çıkaracak bir etkinlik olarak çok değerli görüyoruz. Kentimizin tüm dinamikleriyle beraber, bu festivali gerçekleştirmenin hep birlikte coşkusunu yaşıyoruz. Adeta görsel bir şölen havası içerisinde inşallah çok güzel bir festivali beraber yaşayacağız. İnanıyorum ki bu festivalle beraber ülkemizin genelinde, ilimiz özelinde narenciyeyi çok daha iyi tanıtacağız ve bizim marka değerlerimizden biri olan narenciyenin tüm dünyada ve ülkemizde de hem tüketilmesine hem üretilmesine hem tanıtılmasına hemde narenciyeyle ilgili neler yapılabileceğinin ortaya konmasına yönelik çok ciddi bir festivalin katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından kortej geçişi oldu. Renkli görüntülere sahne olan kortej geçişinde, farklı ülkelerden gelen dans grupları da kısa gösteriler sundu. Ayrıca sadece narenciye kullanılarak oluşturulan dev figürlerde dikkat çekti. Bugün başlayan festival 2 gün sürecek. - MERSİN