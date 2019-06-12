Festival coşkusu tüm hızıyla sürüyor

Festival kapsamında Salı akşamı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın katılımıyla 'Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi' ile Grup Gölge konseri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi'nin vatandaşların bilimsel çalışmalarının desteklenmesi, araştırma ve geliştirme süreçlerine katkı sunulabilmesi, kariyer hedefleri doğrultusunda rehberlik edilmesi amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali tüm hızıyla sürüyor. 4 günlük festivalin ikinci gününde de sabah 10.00 ile akşam 23.30 arasında farklı yarışmalar, eğitimler ve konserlerle coşku dolu anlar yaşandı.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

"Geleceğe Sobe" sloganıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde sahne etkinlikleri akşam 19.30'da ödül töreni ile başladı. Gün içerisinde yapılan robot yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel ile yöneticilerinin katıldığı törende belgelerini ve ödüllerini aldı. Ödül töreni sonrası kısa bir teşekkür konuşması yapan Döngel, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

DİKSİYON VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Ödül töreni sonrası 21.00'da Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın katılımıyla 'Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi' gerçekleştirildi. 1 saatlik eğitimde eğlenceli anlar yaşanırken, Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal zaman zaman seyirciler arasından gençleri sahneye davet ederek eğlenceli bir eğitim gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın da Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile birlikte bir bölümüne katıldığı eğitim sonunda sahneye davet edilen Taban, burada Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Sahnede kısa bir selamlama konuşması da yapan Taban, "Bu farklı bir başlangıç olan etkinliklerimizi inşallah beğenmişsinizdir. Yeniliklere, yeni fikirlere, gelişimlere açık olduğumuzu her ortamda ifade ediyorum. Ortak aklı bu şehirde kullanmak, çalıştırmak istiyoruz. Bu etkinlik alanında da şehrimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Mutlaka eksiklerimiz aksaklarımız olabilir. Bundan dolayı lütfen kusurumuza bakmayın. Bu konuda sorumlu olan arkadaşlarımız gayret ve özveri ile hazırlandılar. İlkleri yaşatıyoruz. Hocamız da ifade etti, ilk kez bir açık hava eğitimi verdiğini söyledi. Bizim öğreneceğimiz, istifade edeceğimiz, şehir adına, vatandaşlarımıza fayda olması adına onlara sunacağımız pek çok imkan olduğunu düşünüyorum. Bu güzellikleri de hep birlikte yaşayalım istiyorum. Sizin de bu anlamda katkı ve desteklerinizi beklediğimi hatırlatmak isterim. Şehrimizde heyecan dolu dakikalar yaşıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler de lütfen bizi yalnız bırakmayın. Önerilerinizle, eleştirilerinizle, fikirlerinizle her türlü görüşe açık olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

GECENİN FİNALİ KONSERLE YAPILDI

Gecenin finali ise eğitim sonrası sahne alan Grup Gölge ile gerçekleştirildi. Grup Gölge'nin seslendirdiği şarkılarla coşku dolu anlar yaşandı. İzleyicilerin de eşlik ettiği şarkılarla festival alanında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Bültenler