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Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Trabzon'da düzenlenen festivalde, horon oynayan kadınları taciz ettiği şikayetiyle yakalanan 2 çocuk babası, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Horon oynadığı sırada bir elin arkadan vücuduna dokunduğunu hisseden kadın, "Büyük şoktayım. Şahıstan şikayetçiyim." dedi.

24.07.2019 10:39
Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÇAĞDAŞ ULUS/HABERLER.COM-ÖZEL HABER

Trabzon Akçaabat Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılan kadınlar, sapık dehşetiyle karşılaştı. Horon oynayan kadınların arkasına yanaşıp vücutlarını ellediği iddia edilen 52 yaşındaki iki çocuk babası Ö. D. şikayet üzerine gözaltına alındı. Ö.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİR ELİN ARKADAN VÜCUDUMA DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM"

Cinsel saldırıya uğrayan E. T. (26), ve Ö.K. (22)'nın şikayetçi olduğu olayda ifade veren E.T., yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"20 Temmuz akşamı düzenlenen festivale arkadaşım Ö.K ile katıldık. Horon oynadığım sırada bir elin arkadan vücuduma dokunduğunu hissettim. Arkamı döndüğümde şikayetçi olduğumuz şahısla göz göze geldim. Ancak 'yanlışlık olmuştur' diye düşünerek oyuna devam ettim. Bu sefer arkamdan elleriyle popomu kavradı. Ardından da popomu sıkıp bıraktı.Yaşadığım şokla hemen arkamı döndüm. O sırada şahıs, arkasını dönerek uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine horondan çıkarak şahsı takip ettim. Yanıma da arkadaşım Ö.K'yı aldım."

4 KADINI DAHA TACİZ ETTİ

E.T sözlerine şöyle devam etti: Arkasından gittiğimiz şahıs bu sefer 4 kadını daha taciz edince durumu polise bildirdik. Polis de şahsı gözaltına aldı. Yaşadığımız bu olaydan dolayı büyük şoktayım. Şahıstan şikayetçiyim.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan tacizci ise elinin şikayetçi kadına yanlışlıkla çarptığını savundu ve suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan tacizci Ö.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çarşamba günleri karakola imza verecek olan şahıs hakkında cinsel saldırı suçlamasından dava açılması bekleniyor.

Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Trabzon, Psycho, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (57)
KANUNİ DANS MEKTUBU: ''Ben ki, kırk sekiz krallığın hakanı Sultan Süleyman Han''ım. Sefirimden aldığım habere göre, memleketinizde dans namı altında kadın-erkek birbirine sarılmak suretiyle, alamele-innas (herkesin gözü önünde) icra-i lağviyyat (faydasız işler) işlenmekte olduğu mesmuu şahanem olmuştur (işitmişimdir). . . . İş bu rezaletin memkeletime de sirayeti ihtimali muvacehesinde name-i hümayunum yed''inize (elinize) vusulünden (ulaşmasından) itibaren derhal son verilmediği takdirde, bizzat ordu-yu hümayunumla g
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4 0
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M.Ö. (10.000): ÖNCE SINEK KAYDI SAKAL TRAŞI YAPIN, ARDINDAN SAKKALLARI ÇÜKÜNE KADAR UZAYANA KADAR ZINDANA ATIN GITSIN. . . . . . .
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3 0
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SÖNMEZ: Bu kadar bilinçsiz olamazsınız ya burada bir kadın tacize uğruyor yorumlardaki sözlere bak daracık giyiniyorsunuz şehvete getiriyorsunuz peki sizin gözünüzün onların bedeninde ne işi var bir düşünün
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8 4
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ERKEK: ERKEK ADAM O DURUMDA KENDİNİ TUTAMIYA BİLİR BELİKİ O HİS YOK SENDE
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0 0
HASAN: KADINLARIN HİÇ SUÇU YOK DEĞİLMİ. erkeklik hormonu olan herkes kadına bakar. kadınlarda erkekler baksın beğensin diye dikkat çekici elbise giyer makyaj yapar. önce kadınlar kendilerine çeki düzen versinler yine erkek hata yapıyorsa suçludur. herkes yaptığının bir karşılığı olacağını hesaplamalı. ben yaptım sen yapamazsın anlayışı yanlış.
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1 1
A.D.: tanımadığınız kişilerle kızlı erkekli karışık oynarsanız olacağı bu.
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106 34
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46: Sapık oldugunu bilseydi oynamadı sen otobus binince hangisi sapık bılıyormusun biniyorsun kadınlı erkeklı
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5 4
XX: Yıl 2019.kafa bu kafa.sen git 3.dunya ülkesinde yaşa.kimin başkasının bedenine parmağı bile dokundurmaya hakkı var.ben onların yerinde olsaydım 2 elini birden kırardım ki bir süre kullanamasın.Bu zihniyetler yüzünden kadın cinayetleri bitmedi tükenmedi.hep kadın SUÇLU (giyinse suçlu,çalışsa suçlu,çalışmasa suçlu,evlense suçlu,boşansa suçlu)gözünüz hep dışarda evdeki yetmez...
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11 14
MİRAY: namus abideleri inşaAllah sizin yakınlarınızında başına gelir o zaman ne olduğunu anlarsınız pis zihniyetlisiniz çünkü
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13 8
3: A. D cehaletsin
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