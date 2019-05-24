Festival Heyecanı İnegöl'ü Sardı

Geçtiğimiz hafta İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından duyurulan "Geleceğe Sobe" sloganlı festivaldeki yarışmalara katılım için 7'den 70'e vatandaşlar 28 Mayıs 2019, saat 23.59'a kadar www.inegolunfikri.com adresinden başvuru yapabilecekler. Festivalin tanıtımı için İnegöl Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü iş birliğinde "İnegöl'ün Fikri" platformuna ait mikrofon ve kamerayla çekim yapıldı.

BROŞÜR DAĞITILDI

Festival koordinasyon ekibi tarafından proje ile ilgili İnegöl halkıyla röportaj gerçekleştirildi. "İnegöl'de güzel şeyler oluyor" sloganı ile festival hakkında vatandaşlar bilgilendirilirken, festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalara başvuru yapmaları istendi. Vatandaşlarla keyifli sohbetlerin yer aldığı video gerekli düzenlemelerin ardından sosyal medyada paylaşılacak olup festivalde yer alan yarışma kategorileri, kariyer söyleşileri ve konserlerin yer aldığı tanıtım broşürleri ilçe halkına dağıtıldı.

SON BAŞVURU: 28 MAYIS

İnegöl Belediyesi, 10-13 Haziran tarihleri arasında "1. İnegöl Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali" kapsamında yer alan yarışmalar, stant sunumları, gece etkinlikleri arasında konser ve kariyer söyleşileri ile 7'den 70'e her kesimden farklı düşüncelere sahip insanları buluşturuyor. Yarışmacılara toplam 22.500 TL ayrılırken, alanda projelerini sergileyen en iyi standa dahi 300 TL ödül verilecektir. Kesin katılımcı listesinin 31 Mayıs'ta açıklanması beklenirken, katılmak isteyen yarışmacı ve stant sahiplerini 28 Mayıs tarihine kadar www.inegolunfikri.com web adresinden başvurularını yaparak bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.

Kaynak: Bültenler