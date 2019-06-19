19.06.2019 15:41
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Festival için geri sayım başladı

Festival için geri sayım başladı

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Felsefi mizahın dünyadaki en büyük temsilcisi, düşünür ve gönül dostu Nasreddin Hoca'yı anmak için düzenlenecek festival öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi dokusuyla birlikte Dünyanın Merkezi olan Sivrihisar da 28, 29 ve 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde Ziynet Sali, Mustafa Ceceli ve Cem Belevi sahne alarak konser verecekler. Ayrıca 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerinde yapılacağı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde sergiler, yarışmalar, yöreye özgü lezzetlerin yer aldığı stantlar, el sanatları, workshoplar, alan etkinlikleri, çeşitli gösteriler ve sürprizler yer alıyor.

7'den 70'e herkese hitap eden bir festivale imza atacaklarını belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Felsefi mizahın en büyük temsilcisi olan Nasreddin Hocamızı memleketi Sivrihisar'da anmak bizim için gurur verici. Dünyanın merkezi olan Sivrihisar ilçemizde 10 binlere kucak açarak ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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