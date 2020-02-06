Festival için hazırladılar, kalıcı olmasını istiyorlar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 7 ile 9 Şubat arasında düzenlenecek 'Badem Çiçeği Festivali' için nostaljik eski eşyalardan etnografik bir sergi hazırlayan Reşadiyeli kadınlar, semtlerinde kalıcı bir müze açılmasını istiyor.

Datça'nın en eski yerleşim yerlerinden Reşadiye Mahallesi'nde sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın, muhtarlık binasını adeta etnografya müzesine çevirdi. Festival boyunca 3 gün süreyle açık kalacak sergide kömürlü ütüler, sini, bakraçlar, ibrikler, güğümler, ipek giysiler, heybeler, gemici fenerleri, gaz lambaları, danteller, yazmalar ile çini vazolar gibi bir dönemin vazgeçilmezi ev eşyaları sergileniyor. Mahalle Muhtarı Esat Akkın, mahalle kadınlarının önerisi üzerine serginin açıldığını belirterek, "Reşadiye Mahallesi, ilçemizin en köklü semtlerinden biridir. Öyle ki eski haritalarda 'Datça Yarımadası', 'Reşadiye Yarımadası' olarak geçer. Bizim geçmişimize geleceğimize, çocuklarımıza ulaştırabilmek için etnografik eşyalarımızın müzelerde sergilenmesi gerekiyor. Bunun için yetkililerden, mahallemizde etnografik bir müze açılması için yardım istiyoruz. Onlar bize mekan hazırlasın, biz içini doldururuz" dedi.

ESKİ EŞYALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Reşadiyeli kadınlar adına konuşan 1 çocuk annesi ev kadını 52 yaşındaki Tennur Balcı, "Mahalleli kadınlar olarak, küçük bir etnografya müzesi kurmaya çaba gösteriyoruz. Sandık ve dolaplarımızda duran büyüklerimizden kalma eski eşyalarımızı toparladık, buraya getirdik. Bu eşyaları, festivale gelecek misafirlerimize göstermek istiyoruz. Yerimiz küçük olduğu için yeterince eşya koyamadık. Daha büyük geniş bir yere ihtiyacımız var" diye konuştu. Serginin kısa sürede hazırlandığına dikkat çeken 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Figen Özçelik ise, başlangıçta küçük bir grup olarak yola çıktıklarını belirterek, "İnternette 'Eleliler' (Reşadiye'nin eski adı Elaki'nin kısaltışı) adıyla kurduğumuz grup kısa sürede büyük ilgi gördü. Neredeyse her evden eski eşyalar geldi. Başlangıçta sade bir sergi açmayı planlıyorduk. O kadar çok eski eşya ortaya çıktı ki, neden bunu bir müzeye dönüştürmeyelim diye düşündük. Muhtarımız destek oldu, bize bir oda verdi. Şimdilik yerimiz dar. Birçok arkadaşımızın sandıklarında duran 50-60 yıllık çeyizlerini henüz sergileme olanağı buladık. Geniş bir yer olursa, çok daha kapsamlı bir sergi olacağına inanıyorum" dedi.