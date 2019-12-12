Haberler » Güncel » Festival icra komite toplantısı yapıldı - Haber

Festival icra komite toplantısı yapıldı

Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda icra komite toplantısı gerçekleştirildi.

12.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:11Festival icra komite toplantısı yapıldı
Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda icra komite toplantısı gerçekleştirildi.

16 Kasımda yapılan ilk toplantının ardından yeniden bir araya gelen İcra Komitesinde alt komiteler oluşturulmadan önce komite üyeleri festival ile ilgili fikrilerini beyan ettiler.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından bir açıklama yapan ve 2020 yılında 21. si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Elif Köse, "Amacımız Bir Dünya Markası olan kentimize yakışır bir festival gerçekleştirmek" dedi.

Safranbolu'ya mal olmuş isimlerim de ön plana çıkarılacağını, gerçekleşen toplantıda çeşitli dallarda alt komitelerinde oluşturulduğunu ifade eden Köse; "Bununla beraber festivalimizi kültürden sanata her anlamda güçlendirerek halkımızın da katılım sağlayacağı bir hale getireceğiz. Çok daha dolu ve nitelikli bir festivali hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
10:34 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haber
10:34 Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Haber
10:28 Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü - Haber
10:28 Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:34:15