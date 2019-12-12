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Festival icra komitesi toplantısı yapıldı

Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse başkanlığında festival icra komitesi toplantısı yapıldı.

12.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44Festival icra komitesi toplantısı yapıldı
Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse başkanlığında festival icra komitesi toplantısı yapıldı.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda komite üyeleri, festivalle ilgili fikrilerini beyan etti. Konuşmaların ardından festival alt komiteleri oluşturuldu.
Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından açıklama yapan Başkan Köse, 2020 yılında düzenlenecek olan 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin çalışmalarının başladığını söyledi.
"Amacımız bir dünya markası olan kentimize yakışır bir festival gerçekleştirmek" diyen Köse, "Festivalimizi kültürden sanata her anlamda güçlendirerek halkımızın da katılım sağlayacağı bir hale getireceğiz. Çok daha dolu ve nitelikli bir festivali hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: AA

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