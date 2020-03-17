Festival ileri bir tarihe ertelendi
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber her yıl geleneksel yapılan Geleneksel Düzce Otları Festivali'nin ileri bir tarihe açıklandığını dile getirdi.
17.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:17
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber her yıl geleneksel yapılan Geleneksel Düzce Otları Festivali'nin ileri bir tarihe açıklandığını dile getirdi.
Her yıl geleneksel yapılan Geleneksel Düzce Otları Festivali ertelendi. Konu ile ilgili Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber yaptığı açıklamada : "Son dönemde dünya genelinde görülen yeni korona virüsün (covit-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak, etkilerini en aza indirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığımızca alınan tedbirler kapsamında, salgın hastalık riski sona erinceye kadar, 17-18-19 Nisan 2020 tarihinde yapacak olduğumuz 6. Geleneksel Düzce Otları Festivali'nin ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" dedi. - DÜZCE
Her yıl geleneksel yapılan Geleneksel Düzce Otları Festivali ertelendi. Konu ile ilgili Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber yaptığı açıklamada : "Son dönemde dünya genelinde görülen yeni korona virüsün (covit-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak, etkilerini en aza indirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığımızca alınan tedbirler kapsamında, salgın hastalık riski sona erinceye kadar, 17-18-19 Nisan 2020 tarihinde yapacak olduğumuz 6. Geleneksel Düzce Otları Festivali'nin ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce Belediyesi, Kent Konseyi, Düzce, Güncel
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