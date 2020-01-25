Haberler » Güncel » Festival iptal edildi 2 ton sucuk Elazığ'a gönderildi - Haber

Festival iptal edildi 2 ton sucuk Elazığ'a gönderildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem nedeniyle iptal edilen Sucuk Ekmek Festivali'nde dağıtılacak 2 ton sucuk, şalgam suyu ve Kadirli turpu Elazığ'a gönderildi.

25.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:51Festival iptal edildi 2 ton sucuk Elazığ'a gönderildi

'nin ilçesinde deprem nedeniyle iptal edilen Sucuk Ekmek Festivali'nde dağıtılacak 2 ton sucuk, şalgam suyu ve Kadirli turpu 'a gönderildi.


Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan yaptığı açıklamada, sucukların depremzedelere ulaştırılması ve dağıtılması için Elazığ'a gönderildiğini söyledi. Festivalde dağıtılacak olan 2 ton sucuğun yanı sıra domates, soğan, Kadirli turpu ve şalgam suyu da Elazığ'a gönderildi.


"Kadirli Elazığ'ın ve Elazığ halkının yanındadır" diyen Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Bu yıl 6.'sını yapacağımız Sucuk Ekmek Festivalini iptal ederek Burada kullanılacak 2 ton sucuğu depremzedelere göndererek yaraları sarmaya çalışıyoruz. Sağ salim kafilemizin Elazığ'a ulaşmasını ve depremzedelere dağıtılmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE


Osmaniye, Kadirli, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:16  Cumhurbaşkanlığından Elazığ'daki depreme ilişkin genel durum bilgilendirmesi
22:20  Fenerbahçe Başakşehir'i 2-0 yendi
22:20  Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasından notlar
22:14  Nazilli Belediyesi'nden evleri yanan Işıklar halkına şefkat eli
22:16  Adıyaman Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular naklediliyor
25.01.2020 22:24:39