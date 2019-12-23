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Festivalde 2 ton hamsi 2 saatte tükendi

Balık sezonunun açılmasıyla Mamak Belediyesi, Balıkçılar Esnaf Odası ile birlikte Balık Festivali düzenledi.

23.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:48 Festivalde 2 ton hamsi 2 saatte tükendi
Balık sezonunun açılmasıyla Belediyesi, Balıkçılar Esnaf Odası ile birlikte Balık Festivali düzenledi.

Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Balık Festivali'ne Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Balıkçılar Esnaf Odası Başkanvekili Mehmet Çelik, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve binlerce Mamaklı vatandaş katıldı. Vatandaşların balık-ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde 2 ton balık 2 saatte tükendi. Balık tezgahının başına geçerek vatandaşlara balık-ekmek ikram eden Köse, "Balık Karadeniz'de yakalanır, en tazesi Ankara'da Mamak'ta yenir diyoruz. Bugüne kadar birçok festival düzenledik, bugünde Mamaklı hemşerilerimize Balık Festivalimizde hamsi ikram ediyoruz" dedi.

Balık ekmek alabilmek için saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Balık ekmek ikram edilen vatandaşlara sonrasında helva ikramında da bulunuldu. Kemençe dinletisinin de sunulduğu festivalde, vatandaşlar horon tepti. - ANKARA

Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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