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Festivalde, biletli gençlerin 'koltuk' ısrarı

Festivalde, biletli gençlerin 'koltuk' ısrarıANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde, özel gösterim kapsamındaki 'Nuh Tepesi' filmini izlemek isteyen 2 genç, satın aldıkları koltuklardan biletsiz kişilerin kalkmalarını istedi.

01.11.2019 17:56
Festivalde, biletli gençlerin 'koltuk' ısrarı
ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde, özel gösterim kapsamındaki 'Nuh Tepesi' filmini izlemek isteyen 2 genç, satın aldıkları koltuklardan biletsiz kişilerin kalkmalarını istedi. Gençler uzun süre ayakta bekleyince film, 10 dakikalık gecikmeyle başladı. Seyirciler ise ayaktaki gençlere alkışlarla destek verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son gününde de AKM'deki salonlarda film gösterimleri yapıldı. Festival kapsamında, Aspendos Salonu'nda, Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'en iyi film' ödülünü alan Haluk Bilginer ve Ali Atay'ın başrolde oynadığı 'Nuh Tepesi', özel gösterimle seyirciyle buluşturuldu. Filme sinemaseverler, yoğun ilgi gösterdi. Merdiven boşluklarının bile dolduğu salonda 2 genç, bilet satın aldıkları koltuklara başkaları oturduğu için ayakta kaldı. Gençler, uzun süre koltukların önünde ayakta bekleyerek, biletsiz seyircilerin kalkmasını istedi. Koltuklarda oturan 2 kişi ise kalkmamakta direndi. Festival ekibi de uzun süre biletsiz kişileri kaldıramadı. Salonun ortasında 2 genç ayakta kalınca film başlatılamadı. Diğer seyircilerin de dahil olduğu protestoda sinemaseverler, 'kalk, kalk' diyerek, alkışlarla tempo tuttu. Gençlerin ısrarlı bekleyişi sonrası biletsiz 2 kişi, koltuktan kalkarak, salondan ayrıldı. Film, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.
Festivalde, biletli gençlerin 'koltuk' ısrarı

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Kaynak: DHA


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