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Festivalde 'CZN Burak' izdihamı

Festivalde 'CZN Burak' izdihamı Kalabalığın arasından kalan CZN Burak festival alanından polis eşliğinde çıkarıldıHATAY - Hatay'da sosyal medya fenomeni 'CZN Burak'ın katıldığı festivalde izdiham yaşandı.

27.10.2019 00:58
Festivalde 'CZN Burak' izdihamı
Kalabalığın arasından kalan CZN Burak festival alanından polis eşliğinde çıkarıldı
HATAY - Hatay'da sosyal medya fenomeni 'CZN Burak'ın katıldığı festivalde izdiham yaşandı. Kalabalığın arasından kalan CZN Burak festival alanından polis eşliğinde çıkarıldı.
'CZN Burak' lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3.'sü gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı festivaline, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi'nin davetlisi olarak katıldı. Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ve Prof. Dr. Canan Karatay ile birlikte festival alanında gerçekleşen zeytinyağlı yemek yarışmasında misafirlere çiğ köfte yapan Burak Özdemir, daha sonra hayranlarıyla bir araya geldi. Çevresindeki kalabalığın fotoğraf çekilme taleplerine yetişemeyen Burak Özdemir bir süre sonra yoğun kalabalığın arasında kaldı. Bulunduğu alanda güçlükle ayakta durabilen Burak Özdemir, durumu fark eden polis ekipleri tarafından çembere alınarak, polis eşliğinde festival alanından uzaklaştı.
Festival daha sonra zeytinyağlı yemek yarışmasıyla devam etti.
Festivalde 'CZN Burak' izdihamı

Hatay, Polis, Genel

Kaynak: İHA


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