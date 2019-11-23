Haberler » Güncel » Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi - Haber

Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi

ODTÜ Antalya Mezunları Derneği ve Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin ikinci gününde, Türk Müziği enstrümanlarından ud ve saz ile birlikte gitar tınıları yükseldi.

23.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:32Festivalde ud, saz ve gitar tınıları yükseldi
ODTÜ Mezunları Derneği ve Belediyesi'nce düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin ikinci gününde, Türk Müziği enstrümanlarından ud ve saz ile birlikte gitar tınıları yükseldi.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunları Derneği'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, gitar-saz kardeşliğine ev sahipliği yaptı. Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin ikinci günü, Neşet Ertaş Kültür-Sanat (2018), On Dokuz Mayıs Üniversitesi Halk Müziğine Hizmet (2009) ve Truva Kültür-Sanat (2005) ödülleri sahibi Doc.Dr. Okan Murat Öztürk'ün ud ve sazla Türk Müziği performansı ile başladı.

Daha sonra, Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu ve Türk Halk Müziği sanatçısı İlke Türkdoğan saz, 2013'te İspanya-Linares'te düzenlenen Uluslararası Andrés Segovia Gitar Yarışması'nda Birincilik Ödülü alan Özcan Dal da, gitarla ortak dinleti sundu.

Gitar-saz kardeşliği gecesi, Andres Segovia 'onur madalyası' sahibi Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci ile Özcan Dal'ın konseri ile sona erdi. Kanneci ve Dal'ın performansı büyük beğeni topladı. Kanneci ve Dal, 'Yiğidim Aslanım'ı, Türkan Şoray Kültür Merkezi salonunu tıklım tıklım dolduran Antalyalı sanatseverlerce ayakta alkışlandı.

Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Murat Şimşek, gitar-saz kardeşliği gecesinde sahne alan Kanneci, Doç. Dr. Öztürk, Türkdoğan ve Dal'ı kutladı ve günün anısına plaket sundu.

8'inci Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin finali 23 Kasım Cumartesi günü (Bugün) saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde olacak. Festivalin son gününde; adına uluslararası gitar yarışmaları düzenlenen efsanevi gitarist Alirio Diaz'ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12 Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini veren kaynağını açıkladı
14:10 Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler
14:10 Yün yorganlar kadınların elinde "imece usulü" ile kışa hazırlanıyor
14:05 Gösterişli'den öğretmenlere anlamlı ziyaret
14:03 Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:13:19