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Festivalde yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen İranlı pilot yaralandı.

20.10.2019 14:48Festivalde yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen İranlı pilot yaralandı.
İranlı Mohammadaref Ebrahimi (43), 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin son gününde akrobasi gösterisi yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 800 metre pistinden single (tekli) uçuş yaptı.
Ebrahimi, pistten kalkışının ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Diğer pilotların, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
JAK timi tarafından piste taşınan yaralı pilot, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ebrahimi'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye, Pilot, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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