16.07.2019 16:16
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Festivalde yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi

Festivalde yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi

Hırvatistan'da düzenlenen bir müzik festivalinde alana yakın noktada yangın çıkması sonucu binlerce kişi tahliye edildi.

Hırvatistan'da düzenlenen bir müzik festivalinde alana yakın noktada yangın çıkması sonucu binlerce kişi tahliye edildi.

Hırvatistan'ın Pag adasında düzenlenen etkinlikte alana yakın bir noktada orman yangını çıktı. Binlerce kişi bölgeden tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis yangının kontrol altına alındığını belirtirken ölü ya da yaralı olmadığını aktardı. Yangının nedeni henüz bilinmezken şiddetli rüzgar sonucu yayıldığı aktarıldı. Festivalde ABD'li rap sanatçısı Tyga ve İngiliz rapçi Stefflon Don da bulunuyordu. - ZAGREB
Kaynak: İHA
Hırvatistan, İtfaiye, 3. Sayfa

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