"Festivallerde ilham veren içerikler yer almalı"

Uluslararası Edinburgh Film Festivali Programcısı Emma Boa, festivaller açısından temaların olabileceğini ancak konu ayırmaksızın ilham veren içeriklere muhakkak yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "7. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında "Festivaller Filmleri Nasıl Seçer?" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

İpek Tugay'ın moderatörlüğünde, Feriye Sineması'nda yapılan etkinlikte konuşmacı olarak Durban Film Festivali Direktörü Chipo Zhu, Roterdam Film Festivali Programcısı Bianca Taal, Moskova Film Festivali Direktörü Evgeniya Tirdatova, Karlovy Vary Film Festivali Program Koordinatörü Anna Purkrabkova ile Uluslararası Edinburgh Film Festivali Programcısı Emma Boa yer aldı.

Zhu, yaptığı konuşmada, film ve yönetmenleri keşfetme yollarının çok çeşitli olduğuna değinerek, "Bu konuda film laboratuvarı, endüstri programları, yapım geliştirme programları, dağıtım firmalarından gelen başvurular ve elektronik postalar gibi pek çok platforma sahibiz. İlginç bir şey gördüğümüz zaman takip etmeye başlıyoruz ve bir sonraki festivalde ona yer veriyoruz." dedi.

"Festivallerde seçim yaparken belirleyici unsur filmin kalitesi olmalı"

Filmlerin seçilirken çeşitli aşamalardan geçtiklerini hatırlatan Zhu, "Çoğu zaman 500 filmden 50-60 filme kadar eleme yapılarak festival seçkisi oluşturuluyor. Bu oldukça zor bir seçim süreci. Burada kritik olan seçkiyi oluşturan programcının her bir filmi izlemesine gerek yok tabii ki fakat o yetkiyi verdiği kişilerin yetkin ve dürüst kişiler olası gerekir." ifadelerini kullandı.

Emma Boa da festival seçkisinde belirleyici unsurun filmin kalitesi olduğunu ifade ederek, festival açısından temaların olabileceğini ancak konu ayırmaksızın ilham veren içeriklere muhakkak yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

Festival seçkisinin aynı zamanda temalar arasında dengeli olması gerektiğine işaret eden Boa, "Her yıl 120 tane uzun metrajlı film gösteriyoruz. Bunların arasında 56 farklı ülkeden seçki oluşuyor. Farklılıklar arasında denge unsurunu olabildiğince gözetmeye çalışıyoruz fakat aynı zamanda yapımların kaliteli de olmaları gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Anna Purkrabkova, festivallere başvuruların değerlendirilme süreçlerine dair ipuçları vererek, "Festivallere tahmin edeceğiniz gibi çok sayıda başvuru oluyor. Bunları tabii ki objektif kurallara göre inceliyor ve değerlendiriyoruz fakat dürüst olmam gerekirse bizler de insanız ve bütün içeriklere eşit derecede vakit ayırmamız zor oluyor. Bu yüzden zaten isim yapmış ve öz geçmişi olan yapımların değerlendirilmesi biraz daha farklı olabiliyor." dedi.

Özellikle insan hakları konusunda içeriklere sahip yapımların dikkatlerini çektiğinin altını çizen Purkrabkova, temanın önemli olduğunu fakat esas önemli olanın biçim ve filmin başarısı olduğunu söyledi.

Festivaller için tema çeşitliliği önemli

Evgeniya Tirdatova, tercih yapmada ilk kriterinin bir filmin duygusal etki bırakabilmesi olduğunu belirterek, tematik bir festivale sahip olmadıklarını ve özellikle çeşitliliği önemsediklerini dile getirdi.

Benzer konularda filmlerin çok olduğunda seçim yapmanın zor olduğunun altını çizen Tirdatova, "En azından belli benzerlikleri eleyebiliyoruz. Örneğin bir yarışmada 5 Fransız yahut 6 Amerikan filminin olması bizim açımızdan iyi bir şey olarak görülmez. Burada bir denge oluşturup çeşitlendirebilirsiniz ve biz de elimizden geldiğince buna dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bianca Taal ise filmin sanatsal yeterliliği gözardı edilerek sadece teması yüzünden asla tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bir festival bitiminde bir sonraki yıl için tematik program hazırlıkları yaptıklarına değinen Taal, şunları kaydetti:

"Burada dikkat ettiğimiz husus temanın olabildiğince geniş ve kapsayıcı olmasını sağlamak. Örneğin bir sene casusluk üzerine bir tema belirledik ve siber casusluk gibi örneklere de yer vermeye çalıştık. Bence bu temanın çok çeşitlendirilebilir olabileceğini gösterir." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA