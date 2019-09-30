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FestPati Buca ile hayvan haklarına dikkat çekilecek

Tüm canlıların eşit haklara sahip olduğu anlayışıyla projelerini yürüten Buca Belediyesi, bu yıl ilkini düzenleyeceği bir festivalle hayvan haklarına dikkat çekecek.

30.09.2019 10:43FestPati Buca ile hayvan haklarına dikkat çekilecek

"Bana patini ver, hayat seninle güzel" sloganıyla 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek FestPati Buca, aynı zamanda birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.

Son günlerde hayvanlara yönelik çeşitli şiddet haberleri ülke gündemini sarsarken, hayvan haklarını koruma adına bir adım da Buca Belediyesi'nden geldi. Daha önce "satın alma sahiplen" kampanyasıyla çocuklara karne hediyesi olarak hayvan satın alınması yerine bilinçli sahiplendirme kampanyası yapan belediye, bu kez can dostları için geleneksel hale gelecek bir festivale kucak açtı.

Bu yıl 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı'nda gerçekleştirilecek FestPati Buca'da, yeni bir dost sahiplenme başlığıyla sokak hayvanlarını sevgi dolu bir yuvaya kavuşturmayı hedefleyen kampanyanın yanı sıra Gizem Asar ve Lobo ile Köpek Eğitimi ve Kaleci Köpek Penaltı Yarışması gibi etkinlikler de yer alacak. Ayrıca, festival kapsamında düzenlenen ödüllü Sevimli Kahramanlar Fotoğraf Yarışması'nın kazananları da açıklanacak.

FestPati Buca ile hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Maalesef ülkemizde neredeyse her gün yeni bir hayvan hakkı ihlaline ya da hayvanlara yapılan şiddete tanık oluyoruz. Can dostlarımıza karşı işlenen suçlar karşısında verilen cezaların caydırıcı olmayışı ise en büyük yaramız.Belediye olarak bu konuya dikkat çekmek için Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz FestPati Buca ile bu alanda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte duyarlılık oluşturacağımızı düşünüyoruz" dedi.


Buca Belediyesi, Buca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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