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Festtogether 2020 İçİn görüşmeler başladı

" Festtogether 2020" projesi kapsamında Antakyalı sanatçı Mert Fırat ve ATSO heyeti, 4 Ekim Cuma günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan'a ziyarette bulundu.

05.10.2019 11:08Festtogether 2020 İçİn görüşmeler başladı

HBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Dr. Ülkü Tecimen ve ATSO Başkanı Hikmet Çinçin'in de katıldığı ziyarette geçtiğimiz hafta ilki İstanbul'da hayata geçirilen; Türkiye'nin ilk sürdürülebilir müzik festivali olan 'Festtogether' projesinin ikincisinin Hatay'da gerçekleştirilmesi için ön görüşme yapıldı.

Bu yıl 'Eğlen, İz Bırakma' temasıyla yola çıkan projenin temel amacının müziğin birleştirici gücünü kullanarak ekolojik bilinci yükseltmek olduğunu belirten Çinçin, 'Bir sistemin kendini devam ettirmek için uzun vadeli yeniden üretimi" anlamına gelen "sürdürülebilirlik" kavramını merkeze alan projenin ikincisini 'Festtogether 2020' olarak Hatay'da gerçekleştirmek istediklerinin altını çizdi.

Sürdürebilirlik konusuna dikkat çekip farkındalık yaratarak hem geri dönüşümü ön plana çıkarmak hem de sıfır atık seviyesini yakalamak için çevre duyarlılığına sahip sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerini belirten Fırat, gönüllü olarak görev aldığı projenin ikincisinin memleketi olan Hatay'da gerçekleştirilecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Tazearslan, 2020 yılında Hatay'da yapılacak olan 'Festtogether' projesi için çalışmalara en kısa zamanda başlayacaklarını belirtti.

Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.


Hikmet Çinçin, Fırat, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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