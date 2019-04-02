Fetehne Birol Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA ULA belediye başkan adayı olan Fetehne Birol isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA ULA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fetehne Birol isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA ULA adayı Fetehne Birol kimdir? BTP MUĞLA ULA adayı Fetehne Birol yüzde kaç oy aldı?

Fetehne Birol Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA ULA belediye başkan adayı olarak gösterilen Fetehne Birol ULA ilçesinde % 0,99 oranında oy almıştır. ULA ilçesinde % 0,99 oranında oy olan Fetehne Birol adlı BTP adayı toplamda 173 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA ULA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.