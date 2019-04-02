Fethi Bayram Yolcu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA SENİRKENT belediye başkan adayı olan Fethi Bayram Yolcu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA SENİRKENT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Fethi Bayram Yolcu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA SENİRKENT adayı Fethi Bayram Yolcu kimdir? BTP ISPARTA SENİRKENT adayı Fethi Bayram Yolcu yüzde kaç oy aldı?

Fethi Bayram Yolcu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA SENİRKENT belediye başkan adayı olarak gösterilen Fethi Bayram Yolcu SENİRKENT ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. SENİRKENT ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Fethi Bayram Yolcu adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA SENİRKENT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.