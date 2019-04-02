Fethi Pehlivan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Fethi Pehlivan oldu. Saadet Partisi adayı Fethi Pehlivan, Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tekirdağ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Fethi Pehlivan ile ilgili seçim sonuçları ve Tekirdağ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Fethi Pehlivan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tekirdağ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tekirdağ aday yarışı ve Tekirdağ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tekirdağ Seçim Bilgileri

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.360 olduğu belirlendi.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.360 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tekirdağ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 750.441 olduğu belirlendi.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 640.044 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fethi Pehlivan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Fethi Pehlivan, Tekirdağ yarışında % 0,99 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Fethi Pehlivan toplamda 6.181 adet oy sayısına ulaştı.

Fethi Pehlivan Kimdir?

Tekirdağ İmam Hatip Lisesi ve Tekirdağ Eğitim Enstitüsü mezunu. Refah Partisi Trakya Bölge Müfettişliği,1977-78 dönemi MTTB Tekirdağ İl Başkanlığı,1989-91 dönemi Kırklareli Milletvekili adaylığı,1995-2002 dönemi Tekirdağ milletvekili adaylığı,2014 Süleymanpaşa Belediye Başkan adaylığı,CANSUYU Derneği Kurucu Uyeliği yaptı.Evli ve 3 kız babasıdır.

Saadet Partisi Tekirdağ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.