Haberler » Güncel » Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Onkoloji servisi hizmete girdi

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Onkoloji servisi hizmete girdi

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 16 yataklı Onkoloji servisi hizmete girdi.

16.10.2019 16:59Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Onkoloji servisi hizmete girdi
Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 16 yataklı Onkoloji servisi hizmete girdi.

Elazığ ve çevre illere hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 16 yataklı Onkoloji servisi hizmete girdi. İçerisinde bulunan banyo, tuvalet, televizyon, mini buzdolabı ve refakatçi koltuğu gibi donatılar bulunan odalarda, hastalar otel konforunda tedavi görecek. Servisin hasta kabulüne başladığı ve immünoterapi tedavi yönteminin de sunulmaya başlandığı bildirildi.

Onkoloji servisinin hasta kabulüne başladığını belirten Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, "Hastanemizde sunmakta olduğumuz kemoterapi hizmetlerini, çok ferah ve tüm detayları düşünülmüş bir ortamda sunmaktayız. Son olarak bu hizmetlerin sunulmasına büyük katkı sunacağını düşündüğümüz 16 yataklı bir onkoloji servisi açtık. Bu sayede yatarak tedavi görmesi gereken hastalarımızda sorunsuz bir şekilde hizmet alabilecekler. Çok iyi bir merkezden gelen Tıbbi Onkoloji Uzmanımız ile Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan immünoterapi tedavi yöntemini hastanemizde sunmaya başladık" dedi.

Tüm ilaçların robotlar yardımıyla hazırlandığını vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Birol Yıldız, "Hastanın ihtiyacı olan tam dozda ve steril bir ortamda hazırlanıyor. Kanser hastalarının, tedavi gördükleri süre boyunca kendilerini evlerinde hissetmeleri için de tüm çabayı gösteriyoruz. Hastalara aile sıcaklığında hizmet sunuyoruz. Tüm ihtiyaçlarının en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:27 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Konuşuyor
19:27 Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal...
19:26 Milli futbolcuların gol sevinci reklam panolarında
19:25 "5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" başladı
19:25 Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
19:24 Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
19:24 Akçakale sınırına askeri sevkiyat sürüyor
16.10.2019 19:28:12