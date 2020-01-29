Haberler » Güncel » Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörü, sarsıntının etkisini azalttı - Haber

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörü, sarsıntının etkisini azalttı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8'lik deprem, 3,1 olarak hissedildi.

29.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:48
Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8'lik deprem, 3,1 olarak hissedildi.
Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, kamu-özel iş birliği modeliyle yaptırılan ve geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan hastanenin yapımı aşamasında, zemine 872 deprem izolatörü yerleştirildi.
6,8'lik deprem sırasında, mevcut izolatörler devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı. , üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedilirken, artçı depremler ise hissedilmedi.
Depremin ardından teknik ekip tarafından yapılan incelemede, sismik izolatör sisteminde hasar tespiti olmadığı görüldü.
Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörü, sarsıntının etkisini azalttı

Fethi Sekin, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 21:49:20