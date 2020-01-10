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Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne uluslararası sağlık turizmi yetkisi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sağlık turizmi konusunda gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayıp, Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından 'Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' aldığı bildirildi.

10.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:55Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne uluslararası sağlık turizmi yetkisi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sağlık turizmi konusunda gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayıp, Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından 'Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 yıllık hayalim dediği şehir hastaneleri arasında 6'ncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, sağlık turizmi konusunda gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayıp, Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan teftişler sonucu hastane, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile Elazığ'a katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hastanenin Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk Türkiye'nin sağlık tesisleri açısından sahip olduğu gerek fiziki imkanları gerekse deneyimli sağlık kadrosunun yanı sıra bakanlık düzeyinde yapılan teşvik edici çalışmalarla sağlık turizmi açısından son yıllarda aranan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli tüm kriterleri yerine getirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Öztürk, "Bu sayede Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri'ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, Uluslararası Sağlık Turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazanmış bulunmaktayız. Tarih, doğal güzellikler, deniz ve kumsalın yanında sağlık turizm çeşitliliği de çok önemli.Bu kapsamda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne verilen Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'nin büyük önem taşıdığını, bu önemli turizm koluna Elazığ olarak katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"dedi. - ELAZIĞ

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Güncel

Kaynak: İHA

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