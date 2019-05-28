"Fethin simgesi" Kuşlat Camisi'nde ramazanlar başka güzel (1) - ZVORNİK

Kaynak: AA

VESNA BESİC - Bosna Hersek'in doğusundaki bir tepenin zirvesine fetih için bu topraklara gelen Osmanlı askerlerince inşa edilen tarihi Kuşlat Camisi, ramazan ayı boyunca her cuma namazında bölge halkının buluştuğu özel bir yer olma özelliği taşıyor."Fethin simgesi" olarak da nitelendirilen bu cami, bulunduğu konum itibarıyla adeta kartal yuvalarını andırırken, ulaşımı zor olduğu için vakit namazlarının kılınmadığı camide ramazan aylarında cuma namazları kılınıyor.Başkent Saraybosna'dan Bosna Hersek-Sırbistan sınırındaki Zvornik şehrine giderken de görülebilen bu mütevazi camide, asırlardır var olan gelenek bugün de sürdürülüyor.Drinjaca köyü imamı Nermin Ahmetovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan aylarında cuma namazlarını Kuşlat Camisi'nde kıldıklarını anlatarak "Bazen sayımız yüzü de geçiyor. Dedelerimizi, geleneklerimizi ve tarihimizi hatırlamak için buraya gelmeye devam edeceğiz." dedi.Sadece orman yolunda yürüyerek ulaşılabilen bu camide kılınan cuma namazlarının ayrı bir maneviyatı olduğunu vurgulayan Ahmetovic, kayalıkların üzerinde bir kartal yuvası gibi duran bu caminin herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.Ahmetovic, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" isimli eserinde bu camide söz ettiğini belirterek "Caminin Bosna Hersek'i fetheden Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı ve Osmanlılardan önce burada bir kale olduğu ifade ediliyor." diye konuştu."Burayı daha fazla ziyaret etmeliyiz"Kuşlat Camisi'nin Bosna Hersek'in en eski camilerden biri olduğunu vurgulayan Ahmetovic, "Burayı daha fazla ziyaret etmeliyiz. Evlenmek isteyen bazı çiftler dini nikahlarını bu camide yapmak istiyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu cami insanlarda güzel duygular uyandırıyor." dedi.Geleneksel hale gelen cuma namazlarına 5 yaşından beri geldiğini anlatan 71 yaşındaki Mustafa Muminovic de buraya çocukken babası ve dedesiyle geldiğini belirterek "Dedem atla buraya gelir, arkasına beni de alırdı." diye konuştu.Muminovic, camiye giden orman yolunun yıllar öncesiyle aynı olduğunu ifade ederek geleneklerin ve tarihin unutulmaması gerektiğini vurguladı.Müslüman olmamasına rağmen bu muhteşem camiyi görmek için buraya gelen Djuro Tankosic, Kuşlat Camisi'ni ziyaret etmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.Bosna Hersek'teki en eski camilerden biri olarak kabul edilen ve 1460 ila 1480 yıllarında Osmanlı askerlerince inşa edilen Kuşlat Camisi, Bosna'daki savaşta Sırplar tarafından yakılsa da 2013'te yenilenerek bir kez daha ibadete açıldı.Konumu görenlerde hayranlık uyandıran cami, Konjevic Polje ile Zvornik arasındaki bir tepenin zirvesinde bulunuyor. Camiye sadece ormanlık alandaki patikalardan geçerek yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor.