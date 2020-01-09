Haberler » Güncel » Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu - Haber

Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu.

09.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:49Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

MUĞLA'nın ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 3 Ocak'ta kaybolan göçmenlerden birine ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında, 3 Ocak'ta lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 göçmenin cesedine ulaşılmasının ardından kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmen için arama- kurtarma çalışmalarına devam etti. Ekipler, Kapıdağı Yarımadadası Kocabük sahilinde ceset olduğunu fark etti. Kaybolduğu belirtilen 7 göçmenden 1'ine ait olduğu ihtimali üzerinde durulan cansız beden, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:16  /fotoğraf/ Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun annesini cenazesine Binali Yıldırım ile Ekrem... - Haber
18:16  Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
18:14  Konya Valisi Toprak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
18:09  Aydın Tabip Odası'ndan sağlık hizmeti açıklaması - Haber
18:09  Vali Toprak muhtarlarla buluştu, çalışmaları inceledi - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:18:33