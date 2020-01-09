Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 3 Ocak'ta kaybolan göçmenlerden birine ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında, 3 Ocak'ta lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 göçmenin cesedine ulaşılmasının ardından kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmen için arama- kurtarma çalışmalarına devam etti. Ekipler, Kapıdağı Yarımadadası Kocabük sahilinde ceset olduğunu fark etti. Kaybolduğu belirtilen 7 göçmenden 1'ine ait olduğu ihtimali üzerinde durulan cansız beden, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.