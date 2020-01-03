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Fethiye açıklarında tekne battı: 8 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

03.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:15 Fethiye açıklarında tekne battı: 8 ölü
'nın ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak günü saat 01.35 sularında Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 13 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine hemen 3 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) kurtarma faaliyetlerine başladı.
Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 8 düzensiz göçmenin (3 kadın, 5 erkek) cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.
(Murat Yalçın - Bekir Tosun/İHA)

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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