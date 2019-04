Fethiye Atlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ELAZIĞ KEBAN belediye başkan adayı olan Fethiye Atlı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ELAZIĞ KEBAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fethiye Atlı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ELAZIĞ KEBAN adayı Fethiye Atlı kimdir? Bağımsız ELAZIĞ KEBAN adayı Fethiye Atlı yüzde kaç oy aldı?

Fethiye Atlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ELAZIĞ KEBAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Fethiye Atlı KEBAN ilçesinde % 32,68 oranında oy almıştır. KEBAN ilçesinde % 32,68 oranında oy olan Fethiye Atlı adlı Bağımsız adayı toplamda 905 adet oy sayısına ulaştı.

Fethiye Atlı Kimdir?

Fethiye Atlı, 1963 yılında Keban İlçesine bağlı Gökbelen Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Keban Fevzi Çakmak İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Keban Lisesi'nde okudu.

1990 yılında Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu memurluk sınavını kazanarak Gümüşhane İli Şiran İlçesi Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisi'nde çalıştı. 1993 yılında Elazığ Defterdarlığı Vergi Dairesi'ne tayin oldu. Aynı sene Keban İlçesinin Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisi'ne tekrar ataması yapıldı.

Atlı, 2009 Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden Keban Belediye Başkanı Adayı oldu. 2011 yılında HAS Parti'nin kurulması ile HAS Parti Keban İlçe Teşkilatı'nı kurdu. HAS Parti, AK Parti birleşmesinden sonra AK Parti'ye geçti.

Fethiye Atlı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Elazığ Keban Belediye Başkan Adayı oldu.



