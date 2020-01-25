Haberler » Güncel » Fethiye Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı - Haber

Fethiye Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı

Fethiye Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler Elazığ'a gönderilecek.

25.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:10Fethiye Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı
Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler 'a gönderilecek. Elazığ'daki vatandaşlara yardım etmek isteyen Fethiyeliler, yardımlarını Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi ve Günlükbaşı'ndaki Dükkan Senin mağazasına getirmesi gerekecek.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem sonrası Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın talimatıyla Fethiye Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Fethiye Belediyesi hazırlanan yardım aracında, battaniye, kuru bakliyat, kışlık kıyafetler, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi birçok ürün bulunacak. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Dün Elazığ'da gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmişte büyük depremler yaşamış bir şehir olarak depremden etkilenen tüm yurttaşlarımızın acısını paylaşıyoruz.Yardım kampanyamızdan topladığımız tüm ürünleri Elazığ'a götüreceğiz. Akut bu konuda hazır. Gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu yardımlar Elazığ'lı kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olur. İnşallah bundan böyle bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi. - MUĞLA

Fethiye Belediyesi, Fethiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:35  TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti
17:40  Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile DİKA arasında eğitim protokolü imzalandı
17:39  "Azize Çelik" ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe olayı anlattı (3)
17:34  TESK Genel Başkanı Palandöken: "81 il temsilciliğine genelge yaparak yardım kampanyası başlattık"
17:34  Türkeli'den Elazığ'a yardım eli
25.01.2020 17:44:49