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Fethiye Belediyesi huzurevinde giriş çıkışlar yasaklandı

Dünya genelinde yaygınlaşan korona virüsüne karşı SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde tüm tedbirler alındı.

24.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:36
Fethiye Belediyesi huzurevinde giriş çıkışlar yasaklandı

Kronik hastalığı olan personellerin 16 Mart'tan bu yana idari izinli olduğunu kaydeden Huzurevi Müdürü Adem Güngör, "Bakanlığımızın açıklamasının ardından hemen tedbirlerimizi aldık. Burada hijyen çok büyük önem arz ediyor. Tüm binamız dezenfekte edildi. Personelimiz temizliğe önem veriyor. Yaşlılarımızın banyo sayıları arttırıldı. Yemeklerden önce ve sonra 20 saniye kuralına uygun bir şekilde ellerini sabunla yıkıyorlar. Bizim gözetimimizde ellerini günde 6 defa bu şekilde yıkamaları sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde korona virüsüne karşı tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi. Bu yönde kurumun her bölümünde ve araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıldığı kaydedildi. 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kapsamında giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi. Huzurevi sakinlerinin alışveriş ihtiyaçları ise görevli personeller tarafından karşılanıyor. Huzurevinde kalan yaşlılar yaklaşık 10 günden bu yana izole bir hayat yaşıyorlar.

FETHİYE EVDE KAL

Huzurevi sakinleri vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını ve evde kalmaları çağrısında bulundular. Huzurevinde kalanlar, "Burada izole olduk. Dışarı çıkmıyoruz. 65 yaş üstüne dışarı çıkma yasağı çıktı. 10-12 gün buradaydık. Dışarı çıkmıyorduk. Okey oynuyoruz, çeşitli aktivitelerle zaman geçiriyoruz. Herkesin dikkatli olup, evlerinde kalması lazım. Fethiye evde kal" diye konuştular.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Fethiye Belediyesi, Fethiye, Güncel

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