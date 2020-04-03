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Fethiye Belediyesi ilçedeki esnaftan iki ay kira almayacak

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve işgaliye ilgili iki ay ücret alınmayacağını bildirdi.

03.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:42
Fethiye Belediyesi ilçedeki esnaftan iki ay kira almayacak
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, küçük esnaf dahil ilçedeki tüm kira ve işgaliye ilgili iki ay ücret alınmayacağını bildirdi.
Karaca, ilçe merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddiyetini anlamayan bazı vatandaşlar olduğunu, bunu anlatmak için var güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi.
Hala sokakta gezen vatandaşların olduğunu belirten Karaca, "Vatandaşların evinde kalması gerekiyor. Dünyayı kasıp kavuran virüsle baş edebilmemiz için evlerimizde izole olmak zorundayız. İki aylık süreç çok önemli. Bu sürenin ardından vatandaşlarımızla yine güzel günlerde birlikte olmak istiyoruz." dedi.
Birçok turistik il ve ilçelere büyük şehirlerden gelenlerin olduğunu aktaran Karaca, turizm bölgelerine akının önlemesi için şehir girişlerin kapatılmasını istediklerini dile getirdi.
Zorlu sürecin birlik, beraberlik içerisinde çözüleceğini ifade eden Karaca, şunları kaydetti:
"Belediyenin kiracısı olanlardan iki ay kira almayacağız. Hiçbir vatandaşımıza icra takibi yollamıyoruz. Gönderilen tebligatlar da durduruldu. Hiçbir vatandaşımızdan işgaliye almıyoruz. Bugüne kadar binlerce eldiven maske, tulum dağıttık. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hastanemize de destek oluyoruz. Sağlık personelinin ailelerine olası bir hastalığı bulaştırmaması için bir otel kiralayacağız. Belediye olarak sağlık çalışanlarımız için oteli hizmete sunacağız"
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Kaynak: AA

Etiketler: Alim Karaca, Fethiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Fethiye Belediyesi ilçedeki esnaftan iki ay kira almayacak - Haberler

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