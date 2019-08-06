Haberler» Güncel» Haber

Fethiye Belediyesinden yıldızlar altında müzik

Fethiye Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce, 5 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında sürecek 'Yıldızlar Altında' müzik gecesi, Mustafa Selçukoğlu konseriyle başladı.

06.08.2019 15:02 Fethiye Belediyesinden yıldızlar altında müzik
Fethiye Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce, 5 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında sürecek 'Yıldızlar Altında' müzik gecesi, Mustafa Selçukoğlu konseriyle başladı.

Fethiye Sahil Bandı'nda, memleketim noktası önünde verilen Mustafa Selçukoğlu konserine yoğun katılım oldu. Fethiye halkı ve turistler, Selçukoğlu'nun şarkılarıyla oynadı, türküleriyle hüzünlendi. Kültür Sosyal İşler MüdürüHalime Ok, "5 Ağustos – 30 Eylül arasında Fethiye'nin birçok noktasında halkımızla buluşacağız. 'Yıldızlar altında' müzik şölenimizde Fethiye'mizin sanatçılarıyla vatandaşlarımız bir araya gelecek. Özellikle turizmcilerimiz bu tür etkinliklerden çok memnun olduklarını bizlere ifade ediyorlar. Halkımızın yoğun olarak vakit geçirdiği noktalarda, ayaklarına müziği götürüyoruz. 30 Eylül tarihine kadar Fethiye'mizin birçok noktasında sanatçılarımız halkımızla buluşacak" diye konuştu.

Etkinlikler, 8 Ağustos'da Fethiye Evi önünde Fethiye Belediye Bandosu, 19 Ağustos'da Özer Olgun Kültür Merkezi'nde Kent Orkestrası, 21 Ağustos'ta Şehit Fethi Bey Parkı'nda Aysun Karasaçlı konseriyle devam edecek. 30 Eylül'e kadar sürecek olan 'yıldızlar altında' müzik şöleni, Fethiye'nin birçok noktasında olacak. - MUĞLA

Fethiye, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50   ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 3. GÜNÜNDE
16:50   Pozantı'da örtü yangını söndürüldü
16:50   Bu görüntüler faciadan az önce kayda alınmış
16:48   BM: "DEAŞ'ın 300 milyon dolarlık serveti var"
16:48   İslahiye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı seçimi yapıldı
16:48   ÇANAKKALE 4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı
16:48   ELAZIĞ HAMİLE ÜVEY ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI, 3'ÜNCÜ FİRARINDA DA YAKALANDI