Haberler » Güncel » Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı - Haber

Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a çıktı.

06.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:26 Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

MUĞLA'nın ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a çıktı.

3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın  ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve GİM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerin İzmir'e kaçtığını değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.'yı dün İzmir'de gözaltına aldı. Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularından yola çıkan ekiplerin soruşturmayı genişletmesiyle bugün 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a çıktı.Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen 2'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin yakalandıkları yerlerde ve üstlerinde yapılan aramada göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 580 euro, 300 dolar, 115 lira, 10 cep telefonu ve 3 SIM kart ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48   İpek Açar İle İpek Yolu İpek Açar Trt Müzik'te Programa Başlıyor - Haber
16:46   İran'ın dini lideri Hamaney'in temsilcisinden Doğu Perinçek'e ziyaret - Haber
16:46   Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Haber
16:41   Van'da 'beton yollar' konulu seminer - Haber
16:40   Konya'nın iki ilçesinde kar tatili 1 gün uzatıldı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 16:52:31