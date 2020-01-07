Haberler » Güncel » Fethiye'de 8 göçmenin öldüğü olayla ilgili aranan şüpheli havalimanında böyle yakalandı - Haber

Fethiye'de 8 göçmenin öldüğü olayla ilgili aranan şüpheli havalimanında böyle yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi nde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı.

07.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:54 Fethiye'de 8 göçmenin öldüğü olayla ilgili aranan şüpheli havalimanında böyle yakalandı
MUĞLA'nın ilçesi nde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. 

ÇETE LİDER İSTANBUL'DA YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edildiği iddia edilen Ömer Y.'yi  Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul emniyet, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı polisinin operasyonuyla, ülkesi Kosova'ya gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul, Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında tutuklu 2 sanık tahliye edildi - Haber
17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Haber
17:41   Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım - Haber
17:41   Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı - Haber
17:41   Otomobilin akaryakıt istasyonuna daldığı kaza kamerada - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 17:50:30