07.07.2019 13:55
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Fethiye'de ABD bayraklı gulet alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinaya bağlı ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinaya bağlı ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, erken müdahale sayesinde diğer yatlara sıçramadan söndürüldü. Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki Ece Marina'da bağlı olan ABD vatandaşı Kenneth Ross Matheson'a ait Amerikan bayraklı Delmar adlı yaklaşık 21 metrelik ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı. Teknede bulunan Matheson yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Matheson, alevleri söndüremeyince marina yetkililerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ve Ece Marina söndürme teknesi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, tekne kullanılamaz hale geldi.
(Murat Yalçın/İHA) Fethiye'de ABD bayraklı gulet alev alev yandı
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Fethiye, Güncel

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