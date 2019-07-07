07.07.2019 13:54
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Fethiye'de ABD bayraklı gulet cayır cayır yandı

Fethiye'de ABD bayraklı gulet cayır cayır yandıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde marinaya bağlı ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı.

Fethiye'de ABD bayraklı gulet cayır cayır yandı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde marinaya bağlı ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, erken müdahale sayesinde diğer yatlara sıçramadan söndürüldü.
Fethiye'nin Karagözler Mahallesin'deki Ece Marina'da bağlı olan ABD vatandaşı Kenneth Ross Matheson ait olduğu belirtilen Amerikan bayraklı 'Delmar' adlı yaklaşık 21 metrelik ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı.
Tekneden bulunan Matheson guletteki yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Matheson söndüremeyince, marina yetkililerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ve Ece Marina söndürme teknesi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen tekne kullanılmaz hale geldi. Fethiye'de ABD bayraklı gulet cayır cayır yandı
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Fethiye, 3. Sayfa

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