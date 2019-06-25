Fethiye'de ağaçta mahsur kalan engelli kedi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı ağaçtan bir gündür inemeyen engelli kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.Foça Mahallesi'nde tırmandığı sığla ağacından bir gündür inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven aracı yardımıyla yaklaşık 10 metrelik ağaçtaki kediye ulaştı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedinin bir gözünün görmediği tespit edildi.Kedi, Hayvan Destek ve Eğitim Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram'a teslim edildi.Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaca çıkan her kedinin kendi imkanlarıyla inemeyebileceğini belirtti.Kurtarılan kedinin bakımını dernekte sürdüreceklerini dile getiren Bayram, "Havalar çok sıcak. Hayvan 40 derece sıcakta ağaçta biraz daha bekleseydi ölebilirdi." dedi.