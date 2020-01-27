Haberler » Güncel » Fethiye'de bademler çiçek açtı - Haber

Fethiye'de bademler çiçek açtı

Türkiye ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde karakış etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde bademler çiçek açtı.

27.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:07Fethiye'de bademler çiçek açtı
ve 'nın pek çok ülkesinde karakış etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü 'nın ilçesinde bademler çiçek açtı.

Yüksek kesimleri karla kaplı ilçenin merkezinde, hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarları'nın bulunduğu noktadaki bazı ağaçlar çiçek açtı. Beyaz çiçeklere bürünen ağaçlar, kaya mezarlarıyla güzel görüntü oluşturdu. Bölgede yaşayanlar ocak ayında çiçeklerin açmasını şaşkınlıkla karşılarken, bazı vatandaşlar da ağaçların önünde fotoğraf çektirdi. - MUĞLA

Fethiye, Türkiye, Avrupa, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:58  İzmir öğrenciler için 'askıda peynir' uygulaması başlattı
12:58  Sivas'ta yapılan anadolu'nun en büyük 'millet bahçesi' açılışa hazır
12:53  Mersin'de 'İş hukukunda zorunlu arabuluculuk eğitimi' yapıldı
12:54  NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimi'ni tamamladı
12:58  Van'da kar temizleme çalışması (3)
27.01.2020 13:01:20