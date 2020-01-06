Fethiye'de batan teknede 8 göçmenin ölmesi; çete lideri yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı.

3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

ÇETE LİDER İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edildiği iddia edilen Ömer Y.'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandığını duyurdu.

İstanbul emniyet, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı polisinin operasyonuyla, ülkesi Kosova'ya gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.