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Fethiye'de belediyeden Türkçe ve İngilizce koronavirüs anonsu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde koronavirüsle mücadele için yapılması gerekenler Türkçe ve İngilizce anonsla duyuruldu.

21.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:34
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde koronavirüsle mücadele için yapılması gerekenler Türkçe ve İngilizce anonsla duyuruldu.
Belediyeye ait hoparlörlerden yapılan anonsta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Türkçe ve İngilizce şu mesajı okundu:
"Dünya ve ülkemiz çok duyarlı olmamız gereken günlerden geçiyor. Koronavirüs salgını tüm insanlığı olduğu gibi ülkemizi de tehdit ediyor. Güzel Fethiyemin güzel insanları, ileriki günlerde tekrar el ele olmak, tekrar kucaklaşabilmek için, özellikle 65 yaş üstü yurttaşlarımın, acil bir ihtiyaç olmadıkça lütfen evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum."
Anonsun devamında koronavirüse karşı uyulması gereken kurallar sıralandı.
Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede son verilere göre 6 bin 500 yerleşik yabancı yaşadığı, bu nedenle anonsun İngilizce olarak da yapıldığı belirtildi
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Fethiye’de belediyeden Türkçe ve İngilizce koronavirüs anonsu

Kaynak: AA

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Fethiye'de belediyeden Türkçe ve İngilizce koronavirüs anonsu
Etiketler : Koronavirüs, Fethiye, Muğla, Güncel

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